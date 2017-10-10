Азар назвал "Золотой мяч" необъективной наградой

Нападающий "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар заявил, что не нервничает из-за попадания в список номинантов на получение "Золотого мяча". По мнению форварда "синих", награда является субъективной.

- "Золотой мяч" необъективен, - цитирует Goal Азара. - В прошлом году я старался провести лучший сезон, насколько это возможно. Это был восхитительный год. Думаю, что был достоен оказаться в числе номинантов (В 2016 году Азар не вошел в топ-30 претендентов. - Прим. "СЭ").

Если я не выиграю, это не будет иметь значения. Попробую в следующем году.