"Аякс" взял на себя ответственность за судьбу Нури

"Аякс" признал в понедельник полную ответственность за судьбу своего полузащитника Абделхака Нури. В начале месяца семья игрока обвинила клуб в том, что представители команды не признают своей ответственности за произошедший инцидент.

– Мы несем ответственность за то, что произошло, и последствия, – сказал исполнительный директор "Аякса" Эдвин ван дер Сар на пресс-конференции. Также он принес свои самые глубокие извинения семье 21-летнего голландца.

Напомним, что 20-летний Нури в июле 2017 года перенес сердечный приступ во время товарищеского матча с "Вердером". В результате игрок получил необратимые повреждения мозга. "Аякс" утверждает, что предпосылок к этому не было, а первая помощь игроку оказывалась врачами клуба в соответствии с требованиями.

Семья хавбека "Аякса", перенесшего сердечный приступ, обвиняет клуб в безответственности