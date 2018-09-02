"Аякс" разгромил "Витесс" Слуцкого

"Аякс" в гостях разгромил "Витесс", который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, в матче 4-го тура чемпионата Голландии (4:0). Встречу посетили 19 231 зрителей.

В составе амстердамского клуба дубль оформил 35-летний нападающий Клас-Ян Хюнтелар, а также отличились полузащитники Хаким Зиех и Душан Тадич.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

4-й тур

"Витесс" - "Аякс" - 0:4 (0:3)

Голы: Зиех, 3 (0:1). Хюнтелар, 7 (0:2). Тадич, 19 (0:3). Хюнтелар, 57 (0:4).

"Витесс": Эдуарду, Караваев, ван дер Верфф, Кларк-Солтер, Бюттнер, Сереро, Беро (Эдегор, 46), Фор (Брюнс, 86), Беренс, Матавж (Дарфалу, 78), Линссен.

"Аякс": Онана, Мазрауи, де Лигт, Блинд (Эйтинг, 65), Тальяфико, Зиех, Шене, де Йонг (Вебер, 70), Нерес (ван де Бек, 58), Хюнтелар, Тадич.

Предупреждения: Беро, 14. Фор, 22. Линссен, 42.

Судья: Ван Букел.

02 сентября. Арнем. Стадион "GelreDome".

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