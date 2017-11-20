"Аякс" поздравил Булыкина с 38-летием

"Аякс" в своем официальном Твиттере поздравил с днем рождения российского нападающего Дмитрия Булыкина. Бывший форвард амстердамцев сегодня отмечает 38-летие. В "Аяксе" Булыкин провел сезон-2011/12. Он отыграл за эту команду 19 матчей, забил девять мячей.
В поздравительном сообщении "Аякс" показал видео первого гола Булыкина за команду – он поразил ворота ПСВ, принеся амстердамцам ничью – 2:2.
Happy 38th birthday, Dmitri Bulykin! 🇷🇺🎈 pic.twitter.com/V9W7neLBVb– AFC Ajax (@AFCAjax) 20 ноября 2017 г.