"Аякс" поздравил Булыкина с 38-летием

"Аякс" в своем официальном Твиттере поздравил с днем рождения российского нападающего Дмитрия Булыкина. Бывший форвард амстердамцев сегодня отмечает 38-летие. В "Аяксе" Булыкин провел сезон-2011/12. Он отыграл за эту команду 19 матчей, забил девять мячей.

В поздравительном сообщении "Аякс" показал видео первого гола Булыкина за команду – он поразил ворота ПСВ, принеся амстердамцам ничью – 2:2.