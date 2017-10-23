"Аякс" - лидер по числу воспитанников в ведущих европейских лигах, "Спартак" и "Локо" - 25-е

Исследовательская компания CIES Football Observatory составила рейтинг клубов с наибольшим числом воспитанников в европейских лигах. В рейтинг вошли представители команд элитного дивизиона 31 европейской лиги.

Лидером в рейтинге стал "Аякс" - 71 воспитанник. Вторым стало загребское "Динамо" - 67, тройку лидеров замкнул "Партизан" - 61, четвертым стал "Реал" (58) Стоит также отметить "плодовитость" школ двух украинских грандов - "Шахтер" (55) делит пятое место с лиссабонским "Спортингом", а киевское "Динамо" (54) - седьмое с пражской "Спартой". В топ-10 также попали "Црвена Звезда" (52) и "Бенфика" (51).

Лучшими из российских клубов стали "Спартак" и "Локомотив" (по 35), поделившие 25-е место с "Манчестер Юнайтед" и БАТЭ.

Также в рейтинг вошел "Зенит" (36-е место, 30 воспитанников).

Если брать в расчет только футболистов "большой пятерки" (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция), то первое место уверенно занимает "Реал" - 41 футболист. Второй идет "Барселона" (34), третьим - "Лион" (31).

Примечательно, что в клубах "большой пятерки" играет 17 воспитанников "Ривер Плейта". Это лучший показатель данном в рейтинге среди команд, не представляющих пять ведущих европейских чемпионатов.

Полная версия рейтинга доступна на сайте компании