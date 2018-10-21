Австралийский клуб предложил Болту полноценный контракт

Австралийский клуб "Сентрал Кост Маринерс" предложил ямайцу Усэйну Болту полноценный контракт. Об этом ESPN рассказал агент 32-летнего спортсмена Рики Симмс.

Напомним, что восьмикратный олимпийский чемпион в спринте решил начать профессиональную футбольную карьеру. Летом он заключил предварительное соглашение с "Сентрал Кост Маринерс". Клуб остался доволен работой Болта и хочет, чтобы он подписал полноценный контракт.

Ранее Болт отказался подписывать контракт с мальтийской "Валеттой", которая предлагала ему договор на два года.