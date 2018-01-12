Авиакомпания подаст в суд на жену Аршавина после скандала с задержкой рейса

Российская компания "Аэрофлот" намерена в судебном порядке взыскать расходы, понесенные в результате задержки рейса, с жены нападающего "Кайрата" Андрея Аршавина Алисы, которая была отстранена от полета.

Ранее сообщалось, что девушку высадили вместе с детьми и сопровождающей их няней за неподчинение требованиям экипажа. Сумма, которую собирается потребовать авиакомпания, не уточняется.

Текст сообщения, опубликованный на официальном сайте компании:

Из-за деструктивного поведения и нарушения правил безопасности госпожой Аршавиной пострадали более ста пассажиров рейса SU1946 из Москвы в Алматы 6 января 2018 года. Они вынуждены были ожидать вылета более полутора часов. Все это время им приходилось мириться с поведением госпожи Аршавиной, требующей к себе особого внимания. Поставив свой комфорт выше интересов всех остальных пассажиров, Аршавина всячески задерживала подготовку воздушного судна ко взлету.



Кроме того, "Аэрофлот" понес дополнительные расходы, связанные с повторными процедурами наземного обслуживания воздушного судна. К ним относятся буксировка воздушного судна, предоставление трапа, выгрузка багажа. Еще одной статьей убытков стало перерасходованное топливо. Его стоимость компания также намерена взыскать.



Ранее Аэрофлот сообщал, что 6 января с рейса SU1946 была снята пассажирка бизнес-класса Алиса Аршавина и сопровождающие ее лица. Данное решение принял командир воздушного судна по причине деструктивного поведения пассажирки, неподчинения требованиям экипажа, нарушения правил поведения на борту воздушного судна. Кроме того, госпожа Аршавина пыталась оказать давление на члена кабинного экипажа и перед вылетом, и после снятия с рейса.



Аэрофлот подчеркивает, что бортпроводник действовал в полном соответствии со всеми инструкциями. Решение командира воздушного судна об отстранении от полета деструктивной пассажирки признано правомерным.

Алиса и самолет. Главное о скандале с женой Аршавина //

Жена Аршавина: новый скандал