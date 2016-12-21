Авиакомпания и пилот признаны виновными в крушении самолета "Шапекоэнсе"

Боливийская авиакомпания LaMia и пилот признаны виновными в крушении самолета с игроками бразильского клуба "Шапекоэнсе" в Колумбии в конце ноября. Об этом сообщил министр общественных работ Боливии Мильтон Кларос, который представил на пресс-конференции результаты расследования инцидента.

Самолет потерпел крушение 29 ноября недалеко от Медельина. На борту находились девять членов экипажа и 68 пассажиров, включая игроков и персонал "Шапекоэнсе". Команда летела на первую встречу финала Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". Погиб 71 человек. Шести выжили. Трое являются игроками "Шапекоэнсе": Алан Рушел, Джексон Фольман и Хелио Сампьер Нето.

– Прямая ответственность лежит на компании LaMia и пилоте, – приводит агентство ABI заявление Клароса.