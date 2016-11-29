"Атлетику Минейру" просит отменить матч с "Шапекоэнсе"

"Атлетику Минейру" обратился в Бразильскую конфедерацию футбола с просьбой отменить матч 38-го тура серии А против "Шапекоэнсе", сообщает пресс-служба клуба. Игра должна была состояться 4 декабря. После трагедии с самолетом над колумбийским Медельином руководство федерации перенесло тур на 11 декабря. В авиакатастрофе погибла почти вся команда. В живых остались три игрока - защитники Алан Рушел, Элиу Нету и голкипер Жаксон.

Кроме того, "Атлетику" поддерживает предложение клубов о бесплатной аренде игроков для "Шапекоэнсе" и освобождении клуба от борьбы за вылет из серии А на протяжении следующих трех сезонов.