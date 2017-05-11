"Атлетико Насьональ" разгромил "Шапекоэнсе" в Суперкубке Южной Америки

"Шапекоэнсе" на выезде уступил "Атлетико Насьональ" в ответном матче за Суперкубок Южной Америки - 1:4. В составе хозяев по дублю на свой счет записали Дайро Морено и Андрес Ибаргуен. За гостей гол забил Тулиу де Мелу. Первый поединок бразильская команда выиграла со счетом 2:1.

Напомним, 29 ноября 2016 года самолет с игроками и тренерским штабом "Шапекоэнсе" потерпел крушение на подлете к колумбийскому Медельину. Тогда погиб 71 человек, шестеро остались в живых. Команда направлялась на матч Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьоанль".