"Атлетико Насьональ" предложил присудить "Шапекоэнсе" победу в Южноамериканском кубке

Колумбийский "Атлетико Насьональ" готов отдать бразильскому "Шапекоэнсе" победу в Южноамериканском кубке. Футболисты "Шапекоэнсе" попали сегодня в авиакатастрофу, сообщает esportebandab. По последним данным, в ней выжили только два игрока, массажист и стюардесса. Еще один футболист скончался в больнице от полученных ран. Проведение финала Южноамериканского кубка было отложено на неопределенный срок. В качестве одного из вариантов рассматривается поединок молодежных команд.

Официального заявления от "Атлетико Насьональ" еще не было.

Авиакатастрофа в Колумбии: разбилась бразильская футбольная команда. LIVE! //

"Шапекоэнсе": страшный финал перед финалом