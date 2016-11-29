15:18 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

"Атлетико Насьональ" предложил присудить "Шапекоэнсе" победу в Южноамериканском кубке

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Колумбийский "Атлетико Насьональ" готов отдать бразильскому "Шапекоэнсе" победу в Южноамериканском кубке. Футболисты "Шапекоэнсе" попали сегодня в авиакатастрофу, сообщает esportebandab. По последним данным, в ней выжили только два игрока, массажист и стюардесса. Еще один футболист скончался в больнице от полученных ран. Проведение финала  Южноамериканского кубка было отложено на неопределенный срок. В качестве одного из вариантов рассматривается поединок молодежных команд.

Официального заявления от "Атлетико Насьональ" еще не было.

Авиакатастрофа в Колумбии: разбилась бразильская футбольная команда. LIVE! //
"Шапекоэнсе": страшный финал перед финалом

 

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Sandberg

sergey.v1968, между прочим, в том сезоне против МЮ в чемпе соперники молодежь на матчи выставляли

17:06

sergey.v1968

Вынужден согласиться со Слим Таллер. Соболезнования родственникам погибших, последним - покойтесь с миром. Но отдать победу - пусть и выглядит очень благородно, но может создать прецедент. Не секрет, что иногда случаются катастрофы и гибнут люди. Так что, в любой (не дай Бог, конечно, но вдруг) гипотетической ситуации сопернику надо предлагать считать себя проигравшим? Или более приземлённо - по уже свершившимся катастрофам - что, надо было МЮ присуждать победу в том же КЧ, в котором он принимал участие? Увольте. Богу-богово, кесарю-кесарево. Хотят, чтобы было честно, - пусть молодёжки играют.

16:47

Slim Taller

Благородно,но весьма тупо.Спорт знает множество примеров,когда гибли спортсмены в авиакатастрофах.

16:24

Смерть сусликам

Надо в этом году сделать оба клуба победителями.

16:14

IIIenoT

Красивый жест! Молодцы!

15:45

maximum080

благородно

15:38

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