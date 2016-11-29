"Атлетико Насьональ" предложил присудить "Шапекоэнсе" победу в Южноамериканском кубке

Колумбийский "Атлетико Насьональ" готов отдать бразильскому "Шапекоэнсе" победу в Южноамериканском кубке. Футболисты "Шапекоэнсе" попали сегодня в авиакатастрофу, сообщает esportebandab. По последним данным, в ней выжили только два игрока, массажист и стюардесса. Еще один футболист скончался в больнице от полученных ран. Проведение финала Южноамериканского кубка было отложено на неопределенный срок. В качестве одного из вариантов рассматривается поединок молодежных команд.
Официального заявления от "Атлетико Насьональ" еще не было.
Авиакатастрофа в Колумбии: разбилась бразильская футбольная команда. LIVE! //
"Шапекоэнсе": страшный финал перед финалом
Sandberg
sergey.v1968, между прочим, в том сезоне против МЮ в чемпе соперники молодежь на матчи выставляли
17:06
sergey.v1968
Вынужден согласиться со Слим Таллер. Соболезнования родственникам погибших, последним - покойтесь с миром. Но отдать победу - пусть и выглядит очень благородно, но может создать прецедент. Не секрет, что иногда случаются катастрофы и гибнут люди. Так что, в любой (не дай Бог, конечно, но вдруг) гипотетической ситуации сопернику надо предлагать считать себя проигравшим? Или более приземлённо - по уже свершившимся катастрофам - что, надо было МЮ присуждать победу в том же КЧ, в котором он принимал участие? Увольте. Богу-богово, кесарю-кесарево. Хотят, чтобы было честно, - пусть молодёжки играют.
16:47
Slim Taller
Благородно,но весьма тупо.Спорт знает множество примеров,когда гибли спортсмены в авиакатастрофах.
16:24
Смерть сусликам
Надо в этом году сделать оба клуба победителями.
16:14
IIIenoT
Красивый жест! Молодцы!
15:45
maximum080
благородно
15:38