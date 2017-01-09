"Атлетико Насиональ" получил премию Fair play от ФИФА

Колумбийский "Атлетико Насиональ" отмечен премией Fair Play от ФИФА на гала-вечере в Цюрихе. Клуб из Медельина получил эту награду за предложение отдать победу в финале Южноамериканского кубка "Шапекоэнсе". Эти команды должны были встретиться в финальных матчах турнира.
Игра не состоялась, поскольку 29 ноября самолет с игроками бразильского клуба потерпел крушение на территории Колумбии. Из 77 человек на борту погиб 71. В числе шестерых выживших три футболиста – вратарь Жаксон, защитники Алан Рушел и Нету. Голкиперу врачи ампутировали часть ноги.
Позже "Шапекоэнсе" был назван победителем Южноамериканского кубка.
Congratulations, @nacionaloficial!– FIFA.com (@FIFAcom) 9 января 2017 г.
Winners of the FIFA Fair Play Award #TheBest 🏆https://t.co/LO8lWBKxpn pic.twitter.com/D5RcBABExO