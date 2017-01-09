21:20 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

"Атлетико Насиональ" получил премию Fair play от ФИФА

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Колумбийский "Атлетико Насиональ" отмечен премией Fair Play от ФИФА на гала-вечере в Цюрихе. Клуб из Медельина получил эту награду за предложение отдать победу в финале Южноамериканского кубка "Шапекоэнсе". Эти команды должны были встретиться в финальных матчах турнира.

Игра не состоялась, поскольку 29 ноября самолет с игроками бразильского клуба потерпел крушение на территории Колумбии. Из 77 человек на борту погиб 71. В числе шестерых выживших три футболиста – вратарь Жаксон, защитники Алан Рушел и Нету. Голкиперу врачи ампутировали часть ноги.

Позже "Шапекоэнсе" был назван победителем Южноамериканского кубка.

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