21:25 12 марта | Футбол — "Пас из-за границы"

"Атланта " и "Ди Си Юнайтед" установили новый рекорд посещаемости в MLS

1

Домашний матч "Атланты" и "Ди Си Юнайтед" (3:1) во 2-м туре Восточной конференции MLS посетили 72 035 зрителей, что стало рекордом лиги.

Предыдущее достижение также было установлено "Атлантой": 22 октября 2017 года на встречу с "Торонто" пришло 71 874 болельщиков. Домашний стадион "Атланты" вмещает 83 тысячи человек.

1
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Valeri

Классный стадион. Построен совсем недавно.

21:55 12 марта

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!