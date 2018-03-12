"Атланта " и "Ди Си Юнайтед" установили новый рекорд посещаемости в MLS

Домашний матч "Атланты" и "Ди Си Юнайтед" (3:1) во 2-м туре Восточной конференции MLS посетили 72 035 зрителей, что стало рекордом лиги.
Предыдущее достижение также было установлено "Атлантой": 22 октября 2017 года на встречу с "Торонто" пришло 71 874 болельщиков. Домашний стадион "Атланты" вмещает 83 тысячи человек.
It’s loud in here 🗣 #ATLvDC pic.twitter.com/P6SNV0TMHQ– Major League Soccer (@MLS) 11 марта 2018 г.
We set the bar high. But the 5-Stripes don't stop.– Atlanta United FC (@ATLUTD) 11 марта 2018 г.
Another attendance record broken! #UniteAndConquer pic.twitter.com/9Ia1ioIFs0
We missed you, Atlanta 🔊❤🖤 pic.twitter.com/cwkJEThaZN– Atlanta United FC (@ATLUTD) 11 марта 2018 г.
72,035 at @MBStadium for #ATLvDC. That’s a season-match record! pic.twitter.com/DOJ1iab4mg– Major League Soccer (@MLS) 11 марта 2018 г.
Valeri
Классный стадион. Построен совсем недавно.
21:55 12 марта