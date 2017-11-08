Артем Милевский: "Не хотел бы знать тех людей, которые окружали меня в Киеве"

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский отметил, что читает много критики в свой адрес. Форвард также добавил, что не хотел бы знать тех людей, которые окружали его в Киеве.

– Все были такими шакалами, поэтому, само собой, искали какие-то такие моменты, находили их и им уже просто был неинтересен футбол в моем исполнении, – цитирует Dinamomania Милевского. – Их интересовало, на какой машине я езжу, в котором часу приезжаю домой, где нахожусь. Для меня это очень печально, что люди перестали интересоваться, как я играю, а начали искать что-то другое.

Я много читаю о себе. Иногда психую, мне не нравится. Но я умею с этим справляться. Самое главное, что у меня есть семья, которая думает про меня, а я думаю о них. А то, что там думают многие люди… Пусть свои мнения при себе оставят.

Я раньше говорил о том, что ничего бы не поменял в своей жизни. Может быть, только не хотел бы знать тех людей, которые окружали меня в одно время в Киеве. Не всех, а некоторых. Для меня очень важно, чтобы болельщики приходили на стадион и кричали "Миля, Миля!" как сейчас. Я пришел в брестское "Динамо", тренировался и тренируюсь в поте лица, выхожу и все доказываю своей игрой. По-моему, пока неплохо получается.