Артем Милевский: "Чемпионат Белоруссии очень сложен. Здесь Кежман не мог забить"

Украинский нападающий Артем Милевский объяснил, почему ушел из брестского "Динамо", где играл с 2017 года. Также он поделился мнением о чемпионате Белоруссии.

– Правду знают все игроки футбольного клуба "Динамо". Все знают правду. Можно спросить у любого человека, и тебе скажут, какая ситуация была, что тренер Шпилевский с первого дня пребывания в Бресте хотел меня убрать из команды, – цитирует TUT Милевского. – Чем-то я ему не нравился. Может, боялся меня. Боялся, что у меня большой авторитет. Может, еще что-то. Но, честно говоря, Бог ему судья.

Это очень сложная лига, в которой даже Кежман не мог забить. Приезжали сюда и другие мастера. Дима Сычев тут тоже особо не блеснул. Лига сложная. Сейчас в основном обороняются, и взламывать защиту сложно. Хорошо, что в Бресте я поиграл с такими людьми, как Паша Нехайчик, с Леандро Торресом, который оказался непонятным человеком, но был хорошим футболистом. А Чиди Осучукву – это просто сумасшедший опорный полузащитник.