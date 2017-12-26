Аршавин звал Кержакова в Казахстан

Российский агент Рустам Раджабов, работавший спортивным директором "Окжетпеса", рассказал, что нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин звал форварда "Зенита" Александра Кержакова в чемпионат Казахстана. Также он опроверг слухи о переговорах с Маратом Измайловым и Динияром Билялетдиновым.

- В "Кайрат" активно сватали Александра Кержакова. Это похоже на правду?

- По моей информации, Андрей Аршавин общался с Александром по этому вопросу и не только он, но Саша решил остаться в структуре "Зенита", - цитирует Vesti.kz Раджабова. - Также ему захотелось попробовать себя на телевидении.

- Правда ли, что "Окжетпес" при вас мог подписать контракт с Измайловым и Билялетдиновым?

- Это все обычные слухи. Ни с Измайловым ни с Билялетдиновым мы не обсуждали их переезд в Казахстан.