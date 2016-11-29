Аршавин встретился с болельщиком "Кайрата", страдающим ДЦП

Нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин стал героем передачи "Самый лучший день" на казахстанском телевидении. Бывший капитан сборной России встретился с больным ДЦП болельщиком "Кайрата" Канагатом Таскараевым. Футболист пообщался с ним и другими детьми с ограниченными возможностями и подарил им футбольные мячи.

- Я надеюсь, ребятам понравилось, и этот сюрприз они будут помнить долго. Они позитивные, молодые мальчуганы, у которых много энергии, которые много хотят знать, - сказал Аршавин.

Аршавин защищает цвета "Кайрата" с марта этого года.