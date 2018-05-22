Аршавин вошел в состав символической сборной казахстанской премьер-лиги

Бывший форвард сборной России, ныне нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин попал в символическую сборную 11-го тура премьер-лиги Казахстана текущего сезона. Как сообщает sports.kz, россиянин попал в состав команды уже в четвертый раз.

"Кайрат" занимает второе место в турнирной таблице, отставая от "Астаны" на четыре очка. В последнем матче клуба против местного "Шахтера" (2:0) 36-летний Аршавин записал на свой счет две голевые передачи.

Символическая сборная 11-го тура казахстанской премьер-лиги: Дмитро Непогодов ("Тобол"), Дмитрий Шомко ("Астана"), Марин Аничич ("Астана"), Милош Стаменкович ("Иртыш"), Алдан Балтаев ("Кайсар"), Сергей Кисляк ("Иртыш"), Карлос Фонсека ("Иртыш"), Павел Шабалин ("Иртыш"), Марин Томасов ("Астана"), Андрей Аршавин ("Кайрат"), Адеринсола Эсеола ("Акжайык").

Ближайший матч "Кайрата" против "Атырау" в рамках 12-го тура премьер-лиги состоится 27 мая.