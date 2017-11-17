Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин включен в символическую сборную чемпионата Казахстана, сообщает официальный сайт казахстанской премьер-лиги. В команду вошли 22 футболиста. Символическую сборную определяли главные тренеры команд, которые составили свой рейтинг из игроков по каждой позиции.

Ранее 36-летний россиянин также занял пятое место в списке лучших игроков чемпионата по итогам голосования руководителей клубов, главных тренеров, а также капитанов команд.

Напомним, что Аршавин провел за казахстанскую команду во всех турнирах 71 матч и забил 21 гол. В составе "Кайрата" хавбек стал обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана, а также дважды завоевывал серебряные медали национального первенства. В понедельник стало известно, что он продлил контракт с клубом на один год.