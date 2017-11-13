Аршавин – в десятке лучших игроков сезона в Казахстане

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин вошел в десятку лучших игроков прошедшего сезона в Казахстане, сообщает официальный сайт казахстанской премьер-лиги. Бывший капитан сборной России занял пятое место, набрав 14 баллов. В прошлом сезоне Аршавин принял участие в 33 матчах во всех клубных турнирах забив 10 мячей и отдав 11 голевых передач.

Первым стал Жерар Гоу, который сегодня, 13 ноября, покинул клуб по истечении контракта.

Десятка лучших игроков сезона в Казахстана выглядит следующим образом:

1. Жерар Гоу, "Кайрат" – 41 балл

2. Патрик Твумаси, "Астана" – 29 баллов

3. Дмитрий Шомко, "Астана" – 25 баллов

4. Джуниор Кабананга, "Астана" – 17 баллов

5. Андрей Аршавин, "Кайрат" – 14 баллов

6. Серикжан Мужиков, "Астана" – 13 баллов

7. Юрий Логвиненко, "Астана" – 12 баллов

8. Иван Маевский, "Астана" – 11 баллов

9. Исаэль, "Кайрат" – 10 баллов

10. Бауыржан Исламхан, "Кайрат" – 9 баллов.