13:13 | Футбол — "Пас из-за границы"

Аршавин – в десятке лучших игроков сезона в Казахстане

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Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин вошел в десятку лучших игроков прошедшего сезона в Казахстане, сообщает официальный сайт казахстанской премьер-лиги. Бывший капитан сборной России занял пятое место, набрав 14 баллов. В прошлом сезоне Аршавин принял участие в 33 матчах во всех клубных турнирах забив 10 мячей и отдав 11 голевых передач.

Первым стал Жерар Гоу, который сегодня, 13 ноября, покинул клуб по истечении контракта.

Десятка лучших игроков сезона в Казахстана выглядит следующим образом:

1. Жерар Гоу, "Кайрат" – 41 балл
2. Патрик Твумаси, "Астана" – 29 баллов
3. Дмитрий Шомко, "Астана" – 25 баллов
4. Джуниор Кабананга, "Астана" – 17 баллов
5. Андрей Аршавин, "Кайрат" – 14 баллов
6. Серикжан Мужиков, "Астана" – 13 баллов
7. Юрий Логвиненко, "Астана" – 12 баллов
8. Иван Маевский, "Астана" – 11 баллов
9. Исаэль, "Кайрат" – 10 баллов
10. Бауыржан Исламхан, "Кайрат" – 9 баллов.

Дополнительная информация

http://pflk.kz/rus/news/4358#league=35

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ЮКИ

в киргизстане точно был бы в Тройке!переезжай,андрюха!

13:29