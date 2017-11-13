Аршавин – в десятке лучших игроков сезона в Казахстане

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин вошел в десятку лучших игроков прошедшего сезона в Казахстане, сообщает официальный сайт казахстанской премьер-лиги. Бывший капитан сборной России занял пятое место, набрав 14 баллов. В прошлом сезоне Аршавин принял участие в 33 матчах во всех клубных турнирах забив 10 мячей и отдав 11 голевых передач.
Первым стал Жерар Гоу, который сегодня, 13 ноября, покинул клуб по истечении контракта.
Десятка лучших игроков сезона в Казахстана выглядит следующим образом:
1. Жерар Гоу, "Кайрат" – 41 балл
2. Патрик Твумаси, "Астана" – 29 баллов
3. Дмитрий Шомко, "Астана" – 25 баллов
4. Джуниор Кабананга, "Астана" – 17 баллов
5. Андрей Аршавин, "Кайрат" – 14 баллов
6. Серикжан Мужиков, "Астана" – 13 баллов
7. Юрий Логвиненко, "Астана" – 12 баллов
8. Иван Маевский, "Астана" – 11 баллов
9. Исаэль, "Кайрат" – 10 баллов
10. Бауыржан Исламхан, "Кайрат" – 9 баллов.
ЮКИ
в киргизстане точно был бы в Тройке!переезжай,андрюха!
13:29