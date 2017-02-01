09:54 1 февраля | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Аршавин в четвертый раз стал отцом

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Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин в четвертый раз стал отцом, сообщает Star Hit. Сегодня жена 35-летнего футболиста Алиса родила мальчика. Стоит отметить, что это четвертый ребенок для игрока, а для его нынешней жены - третий. Никакой информации о времени, месте рождения и имени сына пока нет.

Дополнительная информация

http://www.starhit.ru/eksklusiv/andrey-arshavin-stal-ottsom-v-chetvertyiy-raz-127709/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Levbereg

Алый Дракон Levbereg... Я думаю, что таких "диванных аналитиков", которые пополняют только количество постов на форуме, а не генофонд, здесь минимум половина ). ________________________________ Молодцы. Желаю, чтобы и это было не пределом!!!

11:13 1 февраля

Алый Дракон

Levbereg... Я думаю, что таких "диванных аналитиков", которые пополняют только количество постов на форуме, а не генофонд, здесь минимум половина )... Но вот лично ко мне это не относится - у меня двое детей, второму из которых всего 5 месяцев, и который появился на свет в наши с женой 40 лет )))

10:34 1 февраля

Maxiros

в ЧЕИВЕРТЫЙ раз стал отцом, сообщает Star Hit. Стоит отметить, что это ТРЕТИЙ ребенок для игрока, а для его нынешней жены - ТРЕТИЙ. ??? Это ребус?

10:13 1 февраля

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