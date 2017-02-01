Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин в четвертый раз стал отцом, сообщает Star Hit. Сегодня жена 35-летнего футболиста Алиса родила мальчика. Стоит отметить, что это четвертый ребенок для игрока, а для его нынешней жены - третий. Никакой информации о времени, месте рождения и имени сына пока нет.