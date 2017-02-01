Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин в четвертый раз стал отцом, сообщает Star Hit. Сегодня жена 35-летнего футболиста Алиса родила мальчика. Стоит отметить, что это четвертый ребенок для игрока, а для его нынешней жены - третий. Никакой информации о времени, месте рождения и имени сына пока нет.
Дополнительная информация
http://www.starhit.ru/eksklusiv/andrey-arshavin-stal-ottsom-v-chetvertyiy-raz-127709/
Levbereg
Алый Дракон Levbereg... Я думаю, что таких "диванных аналитиков", которые пополняют только количество постов на форуме, а не генофонд, здесь минимум половина ). ________________________________ Молодцы. Желаю, чтобы и это было не пределом!!!
11:13 1 февраля
Алый Дракон
Levbereg... Я думаю, что таких "диванных аналитиков", которые пополняют только количество постов на форуме, а не генофонд, здесь минимум половина )... Но вот лично ко мне это не относится - у меня двое детей, второму из которых всего 5 месяцев, и который появился на свет в наши с женой 40 лет )))
10:34 1 февраля
Maxiros
в ЧЕИВЕРТЫЙ раз стал отцом, сообщает Star Hit. Стоит отметить, что это ТРЕТИЙ ребенок для игрока, а для его нынешней жены - ТРЕТИЙ. ??? Это ребус?
10:13 1 февраля