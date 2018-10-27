Аршавин уходит, как Зидан?

Один из лучших футболистов в истории России Андрей Аршавин удален в матче чемпионата Казахстана. Возможно, 37-летний нападающий скоро завершит карьеру.

Чемпионат Казахстана

Суперлига

31-й тур

"Кайрат" - "Иртыш" – 0:1 (0:1)

Гол: Карлос Фонсека, 2 (0:1).

Удаление: Аршавин, 86.

Сезон

Заканчивается третий сезон Андрея Аршавина в "Кайрате". Этот год – лучший в казахстанском периоде карьеры россиянина. И насыщенный.

В апреле в битве между "Астаной" и "Кайратом" звездный форвард забил и разжег потасовку прямо на поле.

В июне Аршавин вскипел после того, как его корпусом оттеснил нападающий "Актобе" Маркос Пиззелли.

В августе россиянин провел сотый матч за "Кайрат", а в сентябре сыграл на Крестовском острове против своего родного клуба – "Зенита".

В целом, за год Аршавин уже забил 9 голов и, может быть, до декабря их число станет двузначным. В любом случае нападающий превзошел свой лучший результат в Казахстане: в чемпионате-2016 он забивал 8 раз, а в прошлом году – 7.

Смазанная концовка

Но Аршавин так и не стал чемпионом страны, хотя до августа шансы "Кайрата" на титул были неплохими. Однако в последних семи матчах алмаатинцы набрали всего семь очков, и в субботу досрочно потеряли надежду на первое место. После домашнего поражения от "Иртыша" "Кайрат" утратил математические шансы на то, чтобы достать "Астану" – 10 очков за три тура он уже не отыграет.

При этом встреча с "Иртышом" закончилась скандалом. На 86-й минуте Аршавин подтолкнул оппонента сзади, а затем наступил на него. Судья моментально показал форварду красную карточку.

Что дальше?

В декабре у 37-летнего Аршавина заканчивается контракт, а новый он пока не подписал. Впрочем, руководство "Кайрата" готово предложить футболисту соглашение. Председатель наблюдательного совета клуба Кайрат Боранбаев пару недель назад допустил, что Аршавин может остаться в Алма-Ате еще на сезон: "В Аршавина никто не верил. Если вы помните, то мы долго подписывали с ним контракт, потому что у нас была договоренность о том, что он должен набрать форму. Сейчас весь Казахстан его поддерживает и любит. Хорошо, что он заканчивает в Казахстане. Сейчас о нем много пишут в английской, российской прессе. Этим мы убили двух зайцев – приобрели хорошего футболиста и сделали маркетинговый ход. Если Андрей Сергеевич захочет еще поиграть, то будем с ним это обсуждать".

Казахстан или Россия?

Аршавина в Санкт-Петербурге ждут. Еще весной ходили слухи, что он может занять административную должность в клубе, а в июне футболист признался: "Мне хотелось бы быть в "Зените". Менеджерская должность мне ближе, чем тренерская". В июле нападающий сказал, что его удовлетворяет сам факт игры в футбол в 37 лет. А в августе разочаровал алмаатинцев. Когда Аршавина спросили, где он останется жить после окончания карьеры, тот назвал Санкт-Петербург.

Получается, что у форварда два пути: либо он продлевает контракт с "Кайратом" и остается в Казахстане еще на год (судя по количеству забитых мячей, в клубе довольны ветераном), либо он завершает карьеру и возвращается в Питер (в "Зените" наверняка найдут должность для Аршавина). Но есть вероятность, что кумир Алма-Аты и Санкт-Петербурга уже сыграл последний матч в карьере: в том случае, если его дисквалифицируют на несколько матчей, а сам Андрей завершит карьеру в конце года.