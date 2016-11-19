Аршавин с "Кайратом" не смог завоевать Кубок Казахстана

"Кайрат" проиграл в финале Кубка Казахстана "Астане" со счетом 0:1. Единственный гол в этой встрече забил Жуниор Кабананга в начале второго тайма. Поединок проходил при сложных погодных условиях – на протяжении всех 90 минут не прекращался снег.

Россиянин Андрей Аршавин провел в этом матче на поле весь матч. Ранее "Астана" завоевала чемпионство, опередив "Кайрат" на два очка в турнирной таблице.

Кубок Казахстана

Финал

"Кайрат" (Алма-Ата) – "Астана" – 0:1 (0:0)

Гол: Кабананга, 47.