Аршавин продлил контракт с "Кайратом"

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин подписал новое соглашение с клубом. Контракт рассчитан до конца следующего сезона.

– Я рад, что "Кайрат" предложил мне продлить контракт еще на один год, - цитирует клубная пресс-служба Аршавина. - Мне комфортно здесь, в Алматы, надеюсь приносить пользу этому клубу и хочу оставаться до тех пор, пока буду полезен клубу и команде.

Напомним, что 36-летний игрок провел за казахстанскую команду во всех турнирах 71 матч и забил 21 гол. В составе "Кайрата" хавбек стал обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана, а также дважды завоевывал серебряные медали национального первенства.