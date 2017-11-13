21:45 | Футбол — "Пас из-за границы"

Аршавин продлил контракт с "Кайратом"

2

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин подписал новое соглашение с клубом. Контракт рассчитан до конца следующего сезона.

– Я рад, что "Кайрат" предложил мне продлить контракт еще на один год, - цитирует клубная пресс-служба Аршавина. - Мне комфортно здесь, в Алматы, надеюсь приносить пользу этому клубу и хочу оставаться до тех пор, пока буду полезен клубу и команде.

Напомним, что 36-летний игрок провел за казахстанскую команду во всех турнирах 71 матч и забил 21 гол. В составе "Кайрата" хавбек стал обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана, а также дважды завоевывал серебряные медали национального первенства.

Дополнительная информация

http://fckairat.com/publ/fk_kajrat_2016/osnovnoj_sostav/prodolzhaem_dalshe/3-1-0-2106

2
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

tryam

теперь понятно почему жена возвращается. как кричала : что Аршавин уйдет из футбола а я от него. Как продлил контракт так : я ему все прощаю))

22:36

fedland

Чего уж на год-то, даешь пожизненный...

21:58