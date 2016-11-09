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Аршавин продлил контракт с "Кайратом"

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Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин продлил контракт с "Кайратом", сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение рассчитано до конца 2017 года. Аршавин присоединился к команде из Алма-Аты в марте этого года. На данный момент на его счету 36 матчей и 11 голов во всех турнирах. Футболист помог "Кайрату" стать вторым в чемпионате и выйти в финал Кубка Казахстана, где 19 ноября встретится с чемпионом страны "Астаной". 

Ранее Аршавин защищал цвета "Зенита", лондонского "Арсенала" и "Кубани". Последний матч за сборную России провел в августе 2012 года. Отметим, что в составе "Кайрата" выступает ряд футболистов, также имеющих опыт игры в чемпионате России - Андрей Сидельников, Михаил Бакаев, Херсон Асеведо, Анатолий Тимощук и Жерар Гоу.

Дополнительная информация

http://fckairat.com/publ/fk_kajrat_2016/1/kontrakt_s_arshavinym_prodlen/1-1-0-593

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