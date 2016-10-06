Аршавин пригласил болельщиков на матч "Кайрат" - "Оренбург"

Нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин пригласил болельщиков на товарищеский матч с "Оренбургом". Встреча состоится 8 октября, начало - в 14.45 по московскому времени.

"Дорогие болельщики! 8 октября хочу вас пригласить на товарищескую встречу с "Оренбургом". Думаю, и нам, и вам будет интересно сравнить уровень "Кайрата" с командой российской премьер-лиги. Скорее всего, получат шансы футболисты из молодежки - вам тоже интересно будет на них посмотреть. Тем более, они к этому времени уже будут чемпионами. Приходите, мы вас ждем. Думаю, это будет интересный матч и хорошее футбольное зрелище", - сказал Аршавин в видеообращении к болельшикам.