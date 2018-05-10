Аршавин получил пять разрядов током в футбольной викторине. Видео

Нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин стал героем передачи "НогаМяч". Футболист сперва попытался забить голы в ворота крученым ударом из-за лицевой линии, а затем принял участие в викторине на футбольную тему. Особенностью викторины было то, что экс-капитан сборной России получал разряд тока за каждый неправильный ответ.

Аршавин правильно ответил на вопросы:

- когда "Зенит" в последний раз стал чемпионом России;

- сколько он забил в первом сезоне за "Кайрат";

- кто играл за клубы в следующей последовательности: "Бордо", "Арсенал", "Вэст Хэм", "Кристал Пэлас", "Кардифф Сити";

- когда образовался "Кайрат";

- когда образовался "Зенит";

- лучший бомбардир в истории чемпионатов мира;

- кто играл в финале ЧМ-1994;

- место сборных России и Казахстана в рейтинге ФИФА;

- размеры футбольного поля;

- три разновидности футбола;

Вопросы, на которые Аршавин ответил неправильно:

- когда отменили правило золотого гола;

- в каком году основана английская премьер-лига;

- кто бил пенальти, который заработал Аршавин 26 сентября 2012 года в матче "Арсенал" - "Ковентри";

- кто отдал голевую передачу во втором голе в матче "Портсмут" - "Арсенал" 2 мая 2009 года;

- когда был сыгран матч Аргентина - Ямайка.