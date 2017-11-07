Аршавин подпишет новый контракт с "Кайратом"

Бывший футболист "Зенита" и "Арсенала" Андрей Аршавин в ближайшее время подпишет новый контракт с "Кайратом", сообщает рrosports.kz. О сроках и условиях соглашения пока не сообщается. Действующий контракт с игроком истекает в конце декабря.

По итогам сезона алмаатинцы заняли второе место в чемпионате и выиграли национальный кубок страны. Экс-капитан сборной России перешел в "Кайрат" в марте 2016 года, подписав контракт по схеме 1+1, а спустя девять месяцев соглашение было пролонгировано до конца 2017-го.

За два сезона 36-летний полузащитник провел за клуб более 50 матчей и забил 19 мячей.