18:09 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Аршавин планирует завершить карьеру в "Кайрате" и зовет в Казахстан Кержакова

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Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин подчеркнул, что "Кайрат", скорее всего, станет последним клубом в его карьере. Соглашение с клубом из Казахстана он заключил в марте сроком на один сезон. По его словам, у него были варианты продолжения кареры в Китае и Катаре.

- Сейчас предложений уже нет, - цитирует ТАСС Аршавина. - Было предложение из Китая, но после нескольких поездок туда и в Японию понял, что чувствую себя там не очень уютно. Катар еще, может быть, когда-либо мог рассмотреть, но меня это тоже не особо радовало и интересовало. У меня есть амбиции, но они теперь больше обусловлены реальностью. Нет фантазий, есть реальные цели, которые близки и к которым я стараюсь идти.

Форвард также отметил, что не хотел бы оказаться на месте своего многолетнего партнера по атаке "Зенита" Александра Кержакова. В первой половине прошлого сезона он не провел ни одного матча за питерцев, после чего на полгода отправился в аренду в "Цюрих". Летом Кержаков-старший вернулся в "Зенит" и на данный момент провел за него всего восемь матчей и забил 1 гол.

- На его месте не хотел бы оказаться, наоборот, хотел бы, чтобы он пришел сюда, - добавил Аршавин.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3743264

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Коновалов

Керж мог бы в ч-те РОССИИ ещё поиграть . Только не в зините. НО он хочет много $$$. Как говорят в народе- и рыбку съесть и на шишку залезть )))

18:46

bep77

Да, Кержик бы ещё ого-го как попахал целину!

18:32

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