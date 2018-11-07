Аршавин ответил на вопрос о продолжении карьеры

Бывший нападающий "Зенита" и капитан сборной России Андрей Аршавин рассказал, что будет делать, если его нынешний клуб, казахстанский "Кайрат", не предложит ему новое соглашение. Контракт 37-летнего россиянина с клубом заканчивается в декабре.

- В какой клуб перейдете, если "Кайрат" не продлит с вами контракт?

- Я, конечно же, уже никуда не буду переходить, - сказал Аршавин в интервью пресс-службе клуба.

За три сезона в "Кайрате" Аршавин сыграл свыше 100 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 37 результативных передач. Вместе с клубом он дважды завоевал серебряные медали чемпионата страны, Кубок и Суперкубок Казахстана.

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