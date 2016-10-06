Аршавин обрил проспорившего ему журналиста

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин побрил журналиста Петра Воликова. Действо проходило в одном из торговых центров Алама-Аты и вживую транслировалось в интернете. Блогер в начале сезона заключил пари: если экс-капитан сборной России забьет в чемпионате Казахстана 8 голов, то он побреется. Аршавин достиг этой отметки в недавней встрече с "Актобе" (1:0).