Аршавин не считает себя лучшим игроком в истории сборной России

Бывший нападающий "Зенита" и капитан сборной России Андрей Аршавин отметил, что национальная команда образца 2008-го года лучше, так как он в то время играл за нее. Он также добавил, что не считает себя лучшим игроком в истории страны.
⁃ Считаете себя лучшим игроком в истории России?
⁃ Нет. Это относительное понятие. Трудно сравнивать себя с игроками, которые играли на 10 лет раньше или позже меня. Все относительно, у каждого поколения будут свои кумиры, это нормально, - рассказал Аршавин в интервью пресс-службе "Кайрата".
⁃ Какая сборная лучше: образца 2007 года или нынешняя?
⁃ Трудно сказать. Для меня - моя сборная, где я играл. Но, может быть, эта сборная лучше играет в футбол. Мне трудно оценивать, потому что мое мнение, естественно, будет в пользу той сборной, в которой играл я.
⁃ Какой футболист мог бы прийти в "Кайрат" на замену такому звездному игроку как Андрей Сергеевич?
⁃ Не знаю. Это надо спросить у президента клуба, кого он видит в этой роли.
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