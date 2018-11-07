Аршавин не считает себя лучшим игроком в истории сборной России

Бывший нападающий "Зенита" и капитан сборной России Андрей Аршавин отметил, что национальная команда образца 2008-го года лучше, так как он в то время играл за нее. Он также добавил, что не считает себя лучшим игроком в истории страны.

⁃ Считаете себя лучшим игроком в истории России?

⁃ Нет. Это относительное понятие. Трудно сравнивать себя с игроками, которые играли на 10 лет раньше или позже меня. Все относительно, у каждого поколения будут свои кумиры, это нормально, - рассказал Аршавин в интервью пресс-службе "Кайрата".

⁃ Какая сборная лучше: образца 2007 года или нынешняя?

⁃ Трудно сказать. Для меня - моя сборная, где я играл. Но, может быть, эта сборная лучше играет в футбол. Мне трудно оценивать, потому что мое мнение, естественно, будет в пользу той сборной, в которой играл я.

⁃ Какой футболист мог бы прийти в "Кайрат" на замену такому звездному игроку как Андрей Сергеевич?

⁃ Не знаю. Это надо спросить у президента клуба, кого он видит в этой роли.

Единственный русский Месси. Аршавин близок к завершению карьеры