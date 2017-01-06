Аршавин назвал три самых памятных матча в карьере

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин назвал три самых памятных матча в своей карьере. 35-летний россиянин сделал это в ходе встречи с учениками Академии алматинской команды.
- Я бы выделил матчи сборной России против Голландии на чемпионате Европы-2008, - приводит пресс-служба клуба Аршавина. - Когда "Зенит" выиграл Кубок УЕФА и когда Россия обыграла Англию в "Лужниках". Назвал бы эти три матча самыми памятными. Мне нравилась атмосфера этих матчей и те чувства, которые испытывал.
Дополнительная информация
http://fckairat.com/publ/akademija/novosti_akademii/andrej_arshavin_samoe_glavnoe_futbolnye_polja/6-1-0-794
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