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Аршавин назвал три самых памятных матча в карьере

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Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин назвал три самых памятных матча в своей карьере. 35-летний россиянин сделал это в ходе встречи с учениками Академии алматинской команды.

- Я бы выделил матчи сборной России против Голландии на чемпионате Европы-2008, - приводит пресс-служба клуба Аршавина. - Когда "Зенит" выиграл Кубок УЕФА и когда Россия обыграла Англию в "Лужниках".  Назвал бы эти три матча самыми памятными. Мне нравилась атмосфера этих матчей и те чувства, которые испытывал.

Дополнительная информация

http://fckairat.com/publ/akademija/novosti_akademii/andrej_arshavin_samoe_glavnoe_futbolnye_polja/6-1-0-794

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КОММЕНТАРИИ (2)
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