Аршавин хочет побрить казахстанского журналиста наголо

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин намерен побрить одного из казахстанских журналистов наголо, информирует официальный сайт клуба. Блогер вначале сезона заключил пари: если российский футболист забьет за "Кайрат" 8 голов, то он побреется. В игре против "Актобе" (1:0) Аршавин забил свой 8-й гол в текущем розыгрыше чемпионата Казахстана. После этого он записал специальное видеообращение.

- Петр, здравствуйте. У вас хватило смелости и дерзости в начале сезона заявить, что вы побреете свою голову наголо, если я забью 8 голов, - отметил Аршавин. - Сегодня это произошло. К счастью или сожалению, я не знаю. Поэтому назначайте время и место - я готов приехать и сделать это лично.