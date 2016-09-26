10:28 26 сентября | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Аршавин хочет побрить казахстанского журналиста наголо

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Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин намерен побрить одного из казахстанских журналистов наголо, информирует официальный сайт клуба. Блогер вначале сезона заключил пари: если российский футболист забьет за "Кайрат" 8 голов, то он побреется. В игре против "Актобе" (1:0) Аршавин забил свой 8-й гол в текущем розыгрыше чемпионата Казахстана. После этого он записал специальное видеообращение.

- Петр, здравствуйте. У вас хватило смелости и дерзости в начале сезона заявить, что вы побреете свою голову наголо, если я забью 8 голов, - отметил Аршавин. - Сегодня это произошло. К счастью или сожалению, я не знаю. Поэтому назначайте время и место - я готов приехать и сделать это лично.  

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КОММЕНТАРИИ (2)
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muzsolini

Шева это в Украине. В Казахстане Шава.

13:32 26 сентября

rocky big

Шева мужик-сказал сделал!

13:15 26 сентября

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