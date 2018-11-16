Арсен Венгер: "Я еще не закончил карьеру"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что не собирается завершать карьеру. Он отметил, что все чувствует желание тренировать.

- Я еще не закончил карьеру, - приводит Goal слова Венгера. - Люди всегда хотят поместить вас на пенсию, когда вы постареете. Но пока у меня есть аппетит к жизни, я буду продолжать. Одно из преимуществ, которое у меня есть, учитывая, что я с 35 лет в игре, - это возможность делиться знаниями с другими людьми. Если вы этого не делаете - тогда жизнь бесполезна. Вы не должны покидать этот мир, не попытавшись дать что-то людям.

Венгер возглавлял "Арсенал" с 1996 по 2018 год. Под его руководством "канониры" трижды выигрывали чемпионат Англии, семь раз - Кубок этой страны, 7 раз - Суперкубок.