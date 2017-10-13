Арсен Венгер: "Санчес для своей сборной - это как Зидан и Бекхэм были для своих"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подчеркнул, что нападающий Алексис Санчес имеет для сборной Чили такое же значение, какое раньше имели Зинедин Зидан в команде Франции и Дэвид Бекхэм – в Англии. Он также добавил, что в каждой сборной есть человек, который принимает на себя основной удар.

– В каждом поколении есть футболист, на которого в сборной страны ложится особое давление и ответственность, – приводит Goal слова Венгера. – Во Франции был Зидан, в Англии – Бекхэм. В Чили это Санчес. В Аргентине, конечно, Месси. В любой сборной есть человек, который должен принимать на себя основной удар.

Напомним, что сборная Чили с Алексисом Санчесом в составе не отобралась на чемпионат мира-2018.