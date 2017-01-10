Аргентину могут исключить из ФИФА?

Легендарный полузащитник Диего Марадона не сомневается, что Ассоциация футбола Аргентины (AFA) может быть исключена из ФИФА. По его словам, президент организации Джанни Инфантино думает над этим из-за регулярных сообщений о коррупции.

- Инфантино не станет колебаться, если будет должен принять решение об исключении AFA из ФИФА, - приводит Ole слова Марадоны. - Он сказал мне: "Я получаю шокирующую информацию. Без колебаний я объясню каждому аргентинцу, почему сборная не будет участвовать в международных турнирах, если AFA исключат".