14:50 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Аргентину могут исключить из ФИФА?

0
0
0
1

Легендарный полузащитник Диего Марадона не сомневается, что Ассоциация футбола Аргентины (AFA) может быть исключена из ФИФА. По его словам, президент организации Джанни Инфантино думает над этим из-за регулярных сообщений о коррупции.

- Инфантино не станет колебаться, если будет должен принять решение об исключении AFA из ФИФА, - приводит Ole слова Марадоны. - Он сказал мне: "Я получаю шокирующую информацию. Без колебаний я объясню каждому аргентинцу, почему сборная не будет участвовать в международных турнирах, если AFA исключат".

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Slim Taller

Крашеный гном в наколках не для того возвращался,что-бы его сборную исключили.

15:08

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ