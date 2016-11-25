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Аргентинский футболист дисквалифицирован на 22 матча за удар женщины-арбитра

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Футболист клуба четвертого аргентинского дивизиона "Депортиво Мерло" Эммануэль Франсес дисквалифицирован на 22 матча за удар женщины-арбитра Марии Эухении Рокко, сообщает elespectador.com. Инцидент произошел во время матча против "Архентино де Кильмес" 20 октября. Игроки обступили главного судью матча Хорхе Брогги с требованием отменить гол соперника. Мария Эухения Рокко, работавшая лайнсменом, подошла, чтобы разнять игроков, и получила удар в затылок от Франсеса. По иронии судьбы, в этот день в Аргентине проходили празднования в честь Дня борьбы с дискриминацией. 

Инцидент был снят на камеру мобильного телефона одним из болельщиков, однако качество видео не позволяет внимательно рассмотреть этот эпизод.

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Материалы REN-TV

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