Аргентинский футболист чуть не лишился зрения из-за пиротехники на Рождество (18+)

Нападающий "Пеньяроля" Лукас Вьятри стал жертвой несчастного случая в ночь на католическое Рождество. Футболист пытался зажечь пиротехнику, и она взорвалась у него в руках. Из-за этого 30-летний аргентинец едва не лишился зрения. В итоге у него зафиксированы сильные ожоги лица, из-за чего команда не сможет рассчитывать на форварда на протяжении двух месяцев.

Вьятри является воспитанником "Боки Хуниорс". За свою карьеру он поиграл в Эквадоре, Венесуэле, Мексике и Китае. Также на его счету три матча за сборную Аргентины.