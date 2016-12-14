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Аргентинские телевизионщики заплатят 112 миллионов долларов по делу о коррупции в ФИФА

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Аргентинский спортивный медиахолдинг заплатит штраф в 112 миллионов долларов по делу о коррупции в ФИФА, сообщает AP. Руководители холдинга согласились выплатить штраф и признали свою вину, после чего помогли американским прокурорам в разбирательстве по делу о коррупции. За это компания была избавлена от уголовного наказания.

Прокуроры заявляли, что фирма платила чиновникам ФИФА откаты и взятки на десятки миллионов долларов, чтобы обеспечить права на трансляцию чемпионатов мира в 2018, 2022, 2026 и 2030 годах.

В мае прошлого года бывший генеральный директор холдинга Алехандро Бурсако признал себя виновным и на суде в США обвинил нескольких бывших футбольных чиновников в коррупции. Вынесение приговора Бурсако запланировано на май 2017 года.

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