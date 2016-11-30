07:12 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Аргентинские клубы предложили предоставить футболистов "Шапекоэнсе"

0
0
0

Аргентинские клубы предложили предоставить футболистов бразильскому "Шапекоэнсе", игроки которого погибли в авиакатастрофе. Таким образом они намерены помочь восстановлению команды. Соответствующее сообщение опубликовала Ассоциация футбола Аргентины. Отметим, что ранее с подобной инициативой выступили и бразильские клубы, которые также предложили гарантировать "Шапекоэнсе" место в элитном дивизионе на три ближайших сезона.

Команда направлялась в Колумбию, где 30 ноября ей предстоял финальный матч Южноамериканского кубка с "Атлетико Насьональ". Крушение самолета произошло в возле колумбийского города Медельин. На борту находилось 77 человек, в их числе – 68 пассажиров и 9 членов экипажа. По последним данным в результате катастрофы погиб 71 человек.

 
0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Трампофилия у русских в крови...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ