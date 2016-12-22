Аргентина закончила 2016 год на первом месте в рейтинге ФИФА

Сборная Аргентины завершила 2016 год на первом месте в рейтинге ФИФА, информирует пресс-служба организации. Двукратные чемпионы мира набрали 1634 очка. Их ближайший преследователь - Бразилия - отстает на 90 очков. На третьей строчке расположилась команда Германии, в активе которой 1433 балла. Отметим, что команды, расположившиеся с 1-й по 28-ю строчку рейтинга, остались на ранее занимаемых местах.