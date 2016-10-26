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Аргентина и Уругвай договорились о заявке на проведение ЧМ-2030

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Президент Уругвая Табаре Васкес и президент Аргентины Маурисио Макри провели встречу, на которой обсудили возможность подачи заявки на проведение чемпионата мира в 2030 году, сообщает AP. Главы государств договорились о начале работы над совместной заявкой.

В 2030 году будет отмечаться 100-летний юбилей с момента проведения первого чемпионата мира, который состоялся в Уругвае. Ранее ФИФА подтвердила, что может провести юбилейный турнир в двух странах. Напомним, в финале первого в истории чемпионата мира сборная Уругвая обыграла сборную Аргентины (4:2).

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