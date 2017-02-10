03:53 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Аргентина и Бразилия проведут товарищеский матч в Мельбурне

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Сборные Аргентины и Бразилии встретятся в товарищеском матче 9 июня, сообщает сайт Бразильской конфедерации футбола. Встреча пройдет в австралийском Мельбурне на стадионе, вмещающем 100 тысяч зрителей. Последний очный поединок эти команды провели 10 ноября – бразильцы нанесли аргентинцам крупное поражение со счетом 3:0 в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Солитон Оренбург

в 4 утра писать новости - я бы тоже всякую фигню писал))

08:23

saiga

Товерищеский матч - это наверное интересно. Только товерищ писал не интересный.

04:42

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