Аргентина и Бразилия проведут товарищеский матч в Мельбурне

Сборные Аргентины и Бразилии встретятся в товарищеском матче 9 июня, сообщает сайт Бразильской конфедерации футбола. Встреча пройдет в австралийском Мельбурне на стадионе, вмещающем 100 тысяч зрителей. Последний очный поединок эти команды провели 10 ноября – бразильцы нанесли аргентинцам крупное поражение со счетом 3:0 в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018.