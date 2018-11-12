Арестован бывший президент "Спортинга", который мог стоять за нападением фанатов на игроков

Бывший президент "Спортинга" Бруну де Карвалью был помещен под арест, сообщает A Bola. Его задержали в рамках расследования дела о нападении фанатов клуба на игроков и тренеров в мае этого года. Атаке подверглась тренировочная база "Спортинга", в результате нападения несколько человек пострадали, а многие игроки решили покинуть клуб по соображениям безопасности.

Многие в Португалии считают, что де Карвалью был подстрекателем в этом нападении, он не раз публично жестко критиковал игроков и одобрял агрессивные действия со стороны фанатов. По данным источника, помимо де Карвалью был задержан лидер одной из фанатских группировок Нуну Мендеш по прозвищу Мустафа.