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Арена сменит Клинсманна у руля сборной США?

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Новым главным тренером сборной США станет наставник "Лос-Анджелес Гэлакси" Брюс Арена, сообщает USA Today. В понедельник было объявлено об отставке прежнего рулевого американцев Юргена Клинсманна, который работал с командой с 2011 года. Ожидается, что назначение Арены состоится в ближайшее время. Ранее 65-летний специалист уже работал с национальной командой в период с 1998 по 2006 год. Вместе клубом из Калифорнии он трижды выигрывал Кубок MLS и четыре раза становился победителем Восточной конференции.

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