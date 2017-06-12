Арда Туран: "Терим называет меня в интервью не по имени, а "игрок"

Полузащитник "Барселоны" Арда Туран заявил, что у него напряженные отношения с главным тренером сборной Турции Фатихом Теримом. Ранее футболист объявил о завершении карьеры в сборной после того, как был исключен из состава команды за драку с журналистом.

– Подчеркнул еще раз: я покинул сборную, – цитирует Goal.com Турана. – Почему же тогда люди продолжают говорить за моей спиной? Я принял такое решение, поскольку некоторые из моих товарищей по команде также подумывают уйти из сборной.

Всю жизнь я всегда говорил все в лицо, и это касалось Терима, но он решил вынести все на публику. Я действительно временами нарушал режим, часто вел себя не так, как должен вести себя игрок сборной, но команде я отдавал все. Терим же называет меня в своих интервью не по имени, а "игрок". Благодарю его за все, что он сделал для команды, но из сборной я ушел, и точка.