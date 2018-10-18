Арда Туран подозревается с связях с организатором попытки турецкого переворота

Полузащитник "Истанбул ББ" Арда Туран подозревается в связях с общественным деятелем Фетхуллахом Гюленом, сообщает Marca. В 2016 году Гюлен попытался провести военный переворот в Турции. В настоящий момент он проживает в США.

Помимо Турана, расследования открыты в отношении Эмре Белезоглу, Окана Бурука и Бюлента Коркмаза.

Ранее Туран стал фигурантом уголовного дела об избиении поп-певца в ночном клубе.

Права на Турана принадлежат "Барселоне", в стамбульском клубе он выступает на правах аренды.