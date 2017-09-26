Арбитры в Малави получили взятку. 20 долларов. На четверых

Курьезный случай произошел в малавийском футболе. Четыре арбитра были пожизненно отстранены за получение взятки с целью обеспечить результат матча. Нелепость ситуации заключается в сумме, в которую обошлась нечистоплотность судей - всего 20 долларов на четверых.

Впрочем, это не единственная глупость, которую они совершили в этой ситуации. Судьи должны были обеспечить победу "Нчало Юнайтед" в матче Кубка страны с "Читипа Юнайтед", однако за 20 долларов им это сделать не удалось. Матч завершился вничью 1:1, а в серии пенальти представитель низшего дивизиона "Чипита" одержал победу.

Судьи пошли возвращать взятку клубу, но смогли отдать обратно лишь 15 долларов. Информации о том, потратил ли кто-то из них свою часть доли полностью, или 5 долларов были потрачены в общей сложности несколькими соучастниками сговора, нет.

После того, как представители "Нчало" сработали себе в убыток, они решили обратиться к руководсту малавийского футбола. Малавийская ассоциация рефери наложила на всех судей пожизненный запрет на работу.

В ближайшее время также будет рассмотрено дело и незадачливых взяточников из "Нчало Юнайтед".

Стоит отметить, что один из ассистентов рефери отрицает участие в сговоре: "Я никогда не брал денег. Жаль, что моя карьера закончилась таким образом".