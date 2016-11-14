Арбитражная палата комитета по этике ФИФА открыла дело против Наджиба Чиракаля

Арбитражная палата комитета по этике ФИФА открыла дело против советника бывшего главы Азиатской конфедерации футбола (АФК) Мохамеда бин Хаммама Наджиба Чиракаля, информирует официальный сайт организации. Он обвиняется в коррупции и других нарушениях устава ФИФА. Ранее следственная палата комитета по этике потребовала пожизненно отстранить Чиракаля от любой футбольной деятельности.

Сам Бин Хаммам был пожизненно отстранен от футбола в 2011 году. Во время расследования были вскрыты факты подкупа голосов сторонников на выборах президента ФИФА, в которых он противостоял Зеппу Блаттеру.