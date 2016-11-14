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Арбитражная палата комитета по этике ФИФА открыла дело против Наджиба Чиракаля

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Арбитражная палата комитета по этике ФИФА открыла дело против советника бывшего главы Азиатской конфедерации футбола (АФК) Мохамеда бин Хаммама Наджиба Чиракаля, информирует официальный сайт организации. Он обвиняется в коррупции и других нарушениях устава ФИФА. Ранее следственная палата комитета по этике потребовала пожизненно отстранить Чиракаля от любой футбольной деятельности.

Сам Бин Хаммам был пожизненно отстранен от футбола в 2011 году. Во время расследования были вскрыты факты подкупа голосов сторонников на выборах президента ФИФА, в которых он противостоял Зеппу Блаттеру.

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